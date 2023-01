"Je ne peux pas le piffrer" : l'avis cash d'une acheteuse d'Affaire conclue sur sa rivalité avec un collègue de l'émission

A la rentrée 2017, France 2 a lancé une nouvelle émission en fin d'après-midi. Sophie Davant a été choisie pour emmener Affaire conclue, magazine qui n'a cessé de renforcer, au fil du temps, sa présence à l'antenne de la chaîne publique.

Affaire conclue a permis à une nouvelle génération d'acheteurs d'éclore. Parmi eux, Julien Cohen et Pierre-Jean Chalençon se sont imposés comme les figures populaires de la bande d'experts de Sophie Davant. Le premier a quitté l'émission en mars 2022, tandis que le second en a été évincé suite à une série de polémiques en 2020.

Les révélations d'Aurore Morisse sur les coulisses d'Affaire conclue

Ces dernières années, France 2 n'a cessé de renforcer la bande d'experts d'Affaire conclue. Aurore Morisse s'est confiée à Télé Loisirs sur l'ambiance qui règne dans les coulisses du magazine de Sophie Davant. L'acheteuse n'a pas caché qu'elle avait moins d'affinités avec certains de ses collègues...

Aurore Morisse a livré un avis cash au sujet de Damien Tison. Après avoir indiqué qu'elle l'adorait, elle a lâché qu'elle le détestait. "Je le déteste aussi parce qu'on a un passé similaire : des parents antiques, il aime les belles choses. Quand on est sur les mêmes objets, je ne peux pas le piffrer (rires)", a-t-elle expliqué.

"Il me fait payer le double ou le triple d'un objet ! Hors caméra, c'est une très belle personne. C'est comme Marie du Sordet, François-Xavier Renou, Stéphane Vanhandenhoven et Caroline Margeridon", a ajouté Aurore Morisse.

"Avec Arnaud Cabri-Witlzer, ça devient aussi compliqué..."

L'experte de Sophie Davant est revenue à la charge au sujet de Damien Tison. "Quand je suis face à lui, il lâche rarement les affaires. Même Arnaud Cabri-Witlzer, le nouvel acheteur qui me fait mourir de rire, ça devient compliqué parce qu'on a la même clientèle et on aime les mêmes choses", a-t-elle conclu.

En ce début d'année 2023, France 2 continue de miser sur Affaire conclue du lundi au vendredi à partir de 16h15. Au cours de son émission du jeudi 5 janvier, Sophie Davant a provoqué un malaise en salle d'expertise. L'ancienne animatrice de C'est au programme a cassé un objet, qui était en passe d'être expertisé par Marie Renoir...