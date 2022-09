"Je me retrouve toute nue"... Ce moment gênant qui a failli gâcher le mariage d'une star de télé-réalité

"Aujourd'hui, je vous raconte une anecdote qui m'est arrivée pendant mon mariage, il y a très peu de temps. J'ai eu mes règles ! Je ne le savais pas. Je me lève, et j'ai une tâche de sang sur ma combinaison", se souvient Rym, avant d'ajouter : "Je cours vers les toilettes. Il y a mon agent Julia qui me suit. Elle désespère, et moi pareil. Du coup je me retrouve dans les toilettes, bien évidemment avec un petit verre de champagne, toute nue ! Et Julia qui est en train de nettoyer ma combinaison dans la cuisine du restaurant... VDM".

Heureusement, tout est rentré dans l'ordre et les heureux parents ont pu célébrer leur union comme il se doit ! Nous leur adressons au passage toutes nos félicitations.