"Il cherchait une femme de ménage" : Nathalie (ADP) invitée dans TPMP, elle balance sur ce qu'il s'est réellement passé avec Jean

C'était un peu l'événement de la soirée. TPMP recevait ce mardi 7 février Nathalie, ancienne candidate phare de L'amour est dans le pré. Vous la connaissez surtout pour son fameux "jibule" et "c'est l'élastique de mon slip", mais aussi pour son franc-parler. Nathalie n'a pas sa langue dans sa poche, et elle l'a confirmé hier soir. Elle a balancé sur ce qu'il s'est vraiment passé après le bisou entre Jean et Laurence, et elle n'est pas tendre...

Laurence avait-elle une longueur d'avance ?

Sur le plateau de TPMP, Nathalie explique que Laurence était arrivée un jour avant elle et qu'elle aurait potentiellement passé la nuit avec Jean. Un lien se serait déjà créé entre l'agriculteur et la prétendante, ne laissant aucune chance à la pauvre Nathalie. Malgré tout, cette dernière a avoué qu'elle était dégoutée en voyant les deux s'embrasser : "Quand ça a été fini, j'ai dit à l'équipe 'Je ne fais plus rien. Ni d'entrée de voiture, ni de sortie, je ne suis plus là' et j'attendais d'arriver à la ferme".

Mais finalement, pas vraiment de regret puisqu'elle n'aurait pas supporté Jean bien longtemps. "Si tu regardes l'émission, le gars ne fait rien. Il ne fait pas à manger, il ne débarrasse pas la table... J'avais l'impression qu'il cherchait plus une femme de ménage ou une cuisinière", balance-t-elle. Cela n'aurait pas été le grand amour entre eux deux.

Un coup de coeur pour un nouvel agriculteur

Nathalie est encore un coeur à prendre. Après son passage dans l'émission, elle a bien reçu quelques courriers de fans, mais rien de plus. Par contre, un agriculteur de la nouvelle saison qui vient de commencer sur M6 lui a tapé dans l'oeil. Elle trouve Stéphane, le gérant de la ferme pédagogique de 49 ans, plutôt mignon.

Nathalie ne dit cependant pas si elle serait tentée de lui envoyer une petite lettre. Mais c'est certain, les fans seraient très contents de la revoir ! C'est l'une des candidates préférées des téléspectateurs et tout le monde la verrait bien participer de nouveau à L'amour est dans le pré.