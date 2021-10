Y, le dernier homme : 3 bonnes raisons de mater cette nouvelle série originale sur Disney+

A quoi ressemblerait un monde (presque) uniquement habité par des femmes ? C'est la question que se pose Y, le dernier homme, adaptée des romans graphiques à succès de Brian K. Vaughan et Pia Guerra. Dans les quatre premiers épisodes déjà disponibles sur Disney+, un mystérieux événement décime tous les mammifères porteurs du chromosome Y, à l'exception de Yorick Brown (Ben Schnetzer) et de son singe capucin, Esperluette. Alors que les femmes unissent leurs forces pour reconstruire la société, Yorick fait équipe avec l'agent 355 (Ashley Romans) et la généticienne Alison Mann (Diana Bang) pour comprendre la raison de sa survie. Si ça vous intrigue, on vous donne trois raisons supplémentaires de mater la série.

Des héroïnes badass à l'écran

Si Yorick a son importance dans l'histoire de Y, le dernier homme, puisqu'il est comme vous l'aurez compris le dernier mâle sur Terre, ce sont les femmes qui prennent rapidement les choses en main pour assurer la survie de tous, malgré le traumatisme vécu. Leurs homologues masculins ont longtemps monopolisé certains secteurs, mais les salles de commande ouvrent enfin leurs portes à la gent féminine.

La série met en scène des femmes déterminées qui vont tout faire pour sauver l'Humanité, à commencer par la sénatrice Jennifer Brown (Diane Lane) qui se retrouve à la tête des Etats-Unis suite au drame. Sa fille, Hero (Olivia Thirlby), doit quant à elle faire face à ses propres démons. Autre personnage majeur, à la fois énigmatique et étrangement attachante, l'agent 355 garantit la sécurité de Yorick (et heureusement pour lui d'ailleurs !). L'attachée de presse de l'ancien président, Nora Brady (Marin Ireland), va de son côté malheureusement déchanter. Chacune à leur manière, ces héroïnes font preuve de ténacité dans l'adversité et on adore ça !

A noter que la série met aussi l'accent sur les conséquences pour la communauté LGBTQIA+, à travers l'histoire de l'artiste trans Sam Jordan (incarné par Elliot Fletcher, vu dans The Fosters et Shameless US) et la disparition des femmes trans lors du cataclysme.

Une équipe féminine aux commandes

Derrière la caméra, on retrouve également une équipe presque 100% féminine pour raconter cette histoire avec authenticité. Les dix épisodes de la première saison de Y, le dernier homme ont été dirigés par des femmes, dont les deux premiers par la réalisatrice Louise Friedberg. Côté design, costumes, montage et même cascades, chaque département a également bénéficié de la supervision d'une femme. La créatrice de la série, Eliza Clark, tenait en effet à mettre en scène ce récit à travers un regard féminin et c'est réussi.

Un casting solide

Que serait une série sans les acteurs qui donnent vie aux personnages à l'écran ? Yorick est incarné par Ben Schnetzer, qui donnait la réplique à Patrick Dempsey dans La Vérité sur l'affaire Harry Quebert et tenait le rôle d'un réfugié juif dans La voleuse de livres en 2014. Sa mère, la sénatrice Jennifer Brown, est campée par l'excellente Diane Lane (Man of Steel), et sa soeur Hero par Olivia Thirlby (Juno). L'actrice Ashley Romans joue l'agent 355, et on adore déjà son personnage. Sans oublier Marin Ireland sous les traits de Nora Brady, et Amber Tamblyn dans le rôle de Mariette Callows, fille du Président des Etats-Unis. Tout ce beau monde est à retrouver dès maintenant dans Y, le dernier homme !

Publi-communiqué.

Textes par Solene Boutillier.