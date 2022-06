Uncharted : comment Tom Holland est devenu Nathan Drake

C'est un jeu culte pour de nombreux gamers : en 2022, Uncharted a fait son arrivée sur grand écran. C'est Tom Holland qui incarne le héros, Nathan Drake. Avec l'aide de Victor Sullivan (Mark Wahlberg), il va partir à la recherche du trésor de Fernand de Magellan et rencontrer pas mal d'obstacles en route.

Tom Holland a failli ne pas jouer Nathan Drake

Si Tom Holland a décroché le rôle de Nathan Drake, il a bien failli passer complètement à côté ! Et pour cause : le projet de film autour du jeu vidéo Uncharted date de 2010 ! L'acteur qui incarne Spider-Man sur grand écran n'avait que 14 ans à l'époque. C'est à l'origine Mark Wahlberg qui devait incarner le héros. Puisque le film a pris du retard, il a été relégué au rôle du mentor et le chéri de Zendaya a décroché le premier rôle.

Des cascades difficiles et un entraînement de dingue

Pour les besoins du film et des nombreuses cascades impressionnantes, Tom Holland a dû suivre un entraînement dingue durant des semaines. "Je suis devenu plus fort que je ne l'ai jamais été, je voulais prendre le plus de masse possible car à côté de Mark Wahlberg, je ne ressemble à rien. Je voulais être en forme et prendre autant de poids que possible" a-t-il confié à The Hollywood Reporter.

Un entraînement nécessaire puisque l'acteur a dû tourner de nombreuses cascades compliquées. Comme celle de l'avion, présente dans la bande-annonce. "Cette séquence est la chose la plus compliquée que j'ai jamais faite. C'était des mois de travail, à pendre au bout de boîtes, à être poussé de tous les côtés attaché à des câbles" a expliqué Tom Holland à CinemaBlend.

