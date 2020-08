Un youtubeur obtient plus de 2 millions de vues pour une vidéo... où il ne fait rien

On connaissait CemCem, le youtubeur qui a réussi à devenir célèbre en passant son temps à ne rien faire pendant des heures, à regarder en boucle le célèbre "Tou doum" d'intro de Netflix pendant 10 heures d'affilée ou à squatter la zone 51 en attendant "l'invasion". Eh bien il n'est pas le seul à faire parler de lui pour... rien. En Indonésie, un youtubeur a récolté plus de 2,3 millions de vues sur une vidéo de plus de deux heures durant laquelle il ne fait strictement rien. Mais rien du tout.

Il se filme pendant 2 heures... en ne faisant strictement rien

Muhammad Didit se contente simplement de s'asseoir par terre et de fixer la caméra, clignant des yeux occasionnellement, de 23 heures à 1 heure du matin. On pourrait presque croire que l'image est figée ! On suppose qu'il a eu tout le temps de s'entraîner pendant le confinement !

Le youtubeur indonésien de 21 ans aurait décidé de faire cette vidéo après que ses abonnés, lassés de ses vidéos habituelles de dégustation, lui demandent de changer de concept. "Honnêtement, je ne pensais pas faire autant de buzz,je voulais juste faire une vidéo drôle pour mes abonnés", avoue-t-il. Au départ, il voulait réaliser une vidéo de 5 à 10 minutes maximum mais a légèrement débordé. Légèrement...