Un si grand soleil : une reconversion surprenante pour Akim, Aïssam Medhem donne des infos

Après s'être pris une balle dans la tête dans Un si grand soleil, sur France 2, Akim est parti en vrille à cause de son addiction aux anti-douleurs et à la drogue. Et alors qu'il pensait avoir tué Jordan, un clochard, il a finalement découvert qu'il n'était pas mort et que son ex-petite amie Louise était complice. Elle l'a d'ailleurs accusé de vouloir tuer Alice Bastide pour qu'il ne découvre pas son secret. Au final, son plan a échoué et Akim est sorti de prison. On peut dire qu'une nouvelle vie l'attend.

"Quand j'ai appris qu'Akim allait devenir policier, ça m'a fait tout drôle"

Ce n'est pas rien de le dire puisque le frère de Bilal va se reconvertir dans... la police : "Après cette affaire, Akim va avoir une prise de conscience, un regain de caractère, comme une pulsion de vie qui s'empare de lui après avoir frôlé la catastrophe. (...) Quand j'ai appris qu'Akim allait devenir policier, ça m'a fait tout drôle mais en même temps, il avait besoin d'un changement de vie drastique. C'est assez vertigineux et excitant. C'est une toute autre couleur que je vais devoir apporter au personnage", a confié Aïssam Medhem à Télé Loisirs.

Quelle suite pour Akim et Lucile ?

L'acteur d'Un si grand soleil tease ensuite la suite pour le couple de Lucille (Naïma Rodric) et Akim : "J'ai l'impression que les téléspectateurs comme les auteurs croient en le couple de Lucille et Akim. Ils sont comme des aimants qui sont obligés d'être ensemble malgré toutes les galères qu'ils traversent. Quand on tourne avec Naïma, c'est évident, on adore travailler ensemble. J'ai l'impression que leur histoire va durer un moment."