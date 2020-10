Un petit garçon moqué à l'école à cause de son sac La Reine des Neiges : Disney réagit ❤️

Un petit garçon moqué à l'école à cause de son sac La Reine des Neiges : la belle surprise de Disney

Alors que la situation sanitaire est de plus en plus inquiétante, il arrive quand même des belles histoires dans le Monde, comme celle de ce petit garçon en petite section de maternelle. Moqué à l'école par ses camarades à cause de son sac à dos La Reine des Neiges, il a décidé de changer de modèle. En colère, son père a partagé les mésaventures de son fils sur Twitter. Disney lui a répondu avec une belle surprise.

"Les moqueries de ces camarades ont fini par le faire hésiter à aller à l'école avec" Après la belle histoire de Charlie, le petit garçon de 7 ans victime de harcèlement scolaire, en voici une autre toute aussi touchante. Il s'agit d'un petit garçon, en petite section de maternelle, qui subit des moqueries à l'école à cause de son sac à dos La Reine des Neiges : "Le sac reine des neiges de mon fils n'aura tenu que 6 semaines. Il l'adore, mais les moqueries de ces camarades ont fini par le faire hésiter à aller à l'école avec. (...) Naïf, je pensais pas que ça pouvait arriver si tôt...", a dénoncé son papa sur Twitter. Ce dernier a ensuite posté un autre message sur lequel on peut voir un sac à dos différent, bleu avec un personnage sur un hoverboard : "Ça ira papa, sur celui là y a un garçon dessus", a confié l'enfant à son père. Cette histoire a ému un grand nombre d'internautes, mais pas que.

On a un opt pour un sac bleu : "a ira papa, sur celui l y a un garon dessus" pic.twitter.com/a00mZbhMH7 — Drabdo (@Drabdomg) October 13, 2020

La belle surprise de Disney pour lui "réchauffer le coeur" Disney n'est pas non plus restée insensible aux moqueries subies par le petit garçon de la part de ses camarades. Pour preuve, l'entreprise a répondu aux messages du papa : "Bonjour, pouvez-vous nous envoyer vos coordonnés par DM ? Nous aimerions vous faire parvenir de quoi réchauffer le coeur de votre fils 😌" Un très beau geste ! Le père n'a pas manqué de réagir : "Envoyé. Merci beaucoup pour lui !" On se demande bien quelle sera la surprise !