T'as Pécho ? : l'interro surprise spéciale drague de Paul Kircher et Inès d'Assomption (Interview)

Parmi les sorties ciné de ce mercredi 29 juillet 2020, vous avez le choix entre le film d'horreur de l'été, The Vigil, Terrible Jungle, The Climb ou encore T'as Pécho ?, la comédie feel good qui fait du bien au moral en cette période particulière. L'histoire ? Arthur, 15 ans, tombe in love de Ouassima. Il comprend rapidement que ses chances de sortir avec elle sont de zéro quand elle se met en couple avec Matt, le mec populaire du collège. L'ado, qui n'a jamais pécho, décide quand même de se rapprocher de Ouassima en lui demandant des cours de péchotage à lui et ses potes.

Paul Kircher et Inès d'Assomption jouent le jeu de l'interro surprise

PRBK a voulu tester si les interprètes d'Arthur et Ouassima se débrouillent en matière de drague dans la vraie vie et s'ils se connaissent mieux que leurs personnages dans T'as Pécho ?. On leur a donc fait passer le test de l'interro surprise : sa meilleure technique de drague, l'âge de son premier bisou, la dernière où il elle a pécho, son nombre de petit(e)s ami(e)s... Paul Kircher et Inès d'Assomption se sont parfaitement prêtés au jeu. Malgré quelques difficultés, les deux acteurs ont tout donné pour tenter de trouver la bonne réponse. La vidéo est à découvrir dans notre diaporama.