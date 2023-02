Stranger Things saison 5 : Finn Wolfhard (Mike) évoque une date de sortie et ça ne va pas vous plaire

Par Ilana Levy Rédactrice Ilana est une journaliste passionnée par les films et séries, mais aussi et surtout l’astrologie. Elle a grandi avec Disney Channel et est certainement la future femme de Nick Jonas. Sa passion secrète : les documentaires crimes sur Netflix.

La saison 4 de Stranger Things est sortie en juillet 2022. Depuis, tout le monde attend de découvrir la suite et de comprendre ce qui est arrivé à Max. Pourtant, le tournage n'a toujours pas commencé ! Logiquement, on espérait voir la saison 5 fin 2023, mais si on écoute Finn Wolfhard, il va falloir patienter beaucoup plus longtemps pour la date de sortie.