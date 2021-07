Space Jam - Nouvelle Ère : Angèle dans les coulisses du doublage du film

C'est le film à voir cette semaine au cinéma : Space Jam - Nouvelle Ère est sorti ce mercredi 21 juillet et il est immanquable. Réalisé par Malcolm D. Lee et produit par Ryan Coogler, le long métrage nous permet de découvrir LeBron James comme on ne l'avait jamais vu. Le joueur de la NBA incarne une version fictionnalisée de lui-même : il va devoir, pour sauver son fils et échapper à un univers virtuel créé par une intelligence artificielle malfaisante, jouer le match de sa vie face au Goon Squad. Il pourra compter sur l'aide des Looney Tunes comme Bugs Bunny ou Lola Bunny.

Angèle prête sa voix à Lola Bunny dans Space Jam - Nouvelle Ère

Déjà star de la musique grâce à ses singles Balance ton quoi ou Flou, Angèle deviendra-t-elle star du cinéma ? Après avoir doublé un personnage dans Toy Story 4 et avoir tenu un petit rôle dans le film Annette, la jeune belge devient Lola Bunny dans Space Jam - Nouvelle Ère. Un rôle de plus à son arc !