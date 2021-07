Space Jam - Nouvelle Ère : 5 secrets sur le film

Avec la réouverture des cinémas, on peut enfin voir les films que l'on attendait depuis des mois, voire beaucoup plus. Space Jam - Nouvelle Ère est de ceux là. Réalisé par Malcolm D. Lee et produit par Ryan Coogler (Black Panther), le film met en scène LeBron James dans son propre rôle.

Dans Space Jam - Nouvelle Ère, l'icône LeBron James va devoir jouer le match de sa vie afin de libérer son fils, retenu prisonnier dans un espace numérique par Al-G Rhythm (Don Cheadle), une intelligence artificielle malfaisante. Il pourra compter sur Bugs Bunny, Lola Bunny et sur tous les Looney Tunes pour mener sa mission à bien.

Une suite qui s'est fait attendre

Les fans de Space Jam ont dû faire preuve de patience avant de retrouver l'univers mêlant le basket et les Looney Tunes. Le premier volet est sorti en 1996 soit il y a 25 ans ! Et le projet autour d'une suite date en réalité de la même année. C'est peu après la sortie - et le succès - de Space Jam qu'une suite a été mise en projet. Mais ça n'a pas été si facile que ça ! C'est finalement en 2014 que le studio de production Warner a officialisé le 2e volet avec LeBron James en star. Il aura donc fallu encore attendre 7 ans de plus avant de pouvoir (enfin) voir le film en salles.

Le plus gros défi pour LeBron James

Véritable star de la NBA, LeBron James a aussi fait quelques apparitions sur le grand et le petit écran au fil des années. Mais Space Jam - Nouvelle Ère marque son premier grand rôle devant les caméras. Si la star du basket semble s'être rapidement habituée à tourner, LeBron James s'est confié sur son plus gros défi : tourner... face à rien. Dans de nombreuses scènes, il interagit avec les Looney Tunes et ce n'était pas si facile pour lui. "C'est difficile de se représenter les Tunes en face à soi quand on tourne une scène. Il faut faire appel à son imagination. J'ai le sentiment qu'à l'âge adulte, on oublie parfois son imaginaire. Il a donc fallu que je retrouve mes réflexes d'enfant, que j'arrive à stimuler mon imagination, et je dois dire que c'était agréable" a-t-il expliqué.