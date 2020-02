Romain (Mariés au premier regard) : "Les personnes surprises du montage n'ont pas été vraies"

Purebreak : Certains candidats ont été déçus du montage, tu trouves qu'il est fidèle à la réalité ?

Romain : J'adore cette question et je vais y répondre très sincèrement. Je pense que les personnes qui sont surprises du montage, ce sont les personnes qui n'ont peut-être pas été vraies. Aujourd'hui, si on est vrai devant les caméras, on ne peut être que vrai à la télé. Tout simplement. Moi, je me reconnais très bien à la télé, je reconnais très bien ma famille, je ne suis absolument pas déçu du montage, il n'y a pas de triche. On montre ce qu'on a vécu, les émotions sont multipliées parce que ça reste de la télé. Je pense que, du moment où je suis rentré dans la mairie le 26 juin, j'ai été sincère plus que de raison et je pense qu'à partir du moment où on est transparent devant les caméras, ça se ressent à l'écran.

Toi, tu ne penses pas qu'une phrase peut être sortie de son contexte ou être mal interprétée ?

Évidemment qu'une phrase, si elle est mal placée, peut prendre des proportions autres mais, après, je pense que Mariés au premier regard fait partie de ces 2 ou 3 émissions qui sont pour moi très sincères, parce que je l'ai vécue de l'intérieur. Évidemment, ça reste de la télé, ça s'appelle le montage, on ne fait pas du direct donc évidemment qu'il y a des choses qui peuvent paraître déplacées, mais je ne suis absolument pas déçu. Lorsque je dis que je commence à me lasser de la situation, ça peut être mal interprété sur une autre image, mais la situation dont je vais me lasser, c'est seulement celle où Delphine ne s'ouvre pas assez vis-à-vis de moi, tout simplement. Il y aura forcément quelques commentaires du genre 'ah ouais ils sont en voyage de noces à Marrakech et le mec il va se lasser'. Ce n'est absolument pas ça mais ça reste de la télé, je relativise et je me dis que, de toute manière, tout ce qui sort de ma bouche, on ne me l'a pas demandé. On ne m'a pas demandé de jouer un rôle. Aujourd'hui, le rôle d'acteur est tellement difficile à faire, c'est un métier. Si on demande à quelqu'un de jouer la comédie et qu'il n'est pas comédien, ça reste de la télé-réalité que vous pouvez voir sur d'autres chaînes.

Quel genre de message reçois-tu depuis la diffusion ?

Énormément de messages d'amour et de bienveillance. Je pense que les gens se sont attachés à nous. Je ne vais pas jouer les modestes : on est conscients tous les deux que, pour une partie des Français, on est le petit couple idéal. On aime ça, j'aime recevoir des messages d'amour et de bienveillance. Après, on a tellement été vrais que c'est un peu la monnaie de notre pièce. On a joué le jeu à fond, on nous a demandés d'être nous-mêmes, de nous ouvrir, d'être vrais, donc voilà, on ne regardait pas quand il y avait des micros. Quand on était en interview, ça pouvait durer 5 minutes comme ça pouvait durer des heures parce que je m'ouvrais, je parlais. Évidemment qu'on zieute un peu les autres couples, on est curieux, ça reste intéressant de voir comment les autres sont perçus par les téléspectateurs. C'est pour ça que je vous dis que, comparé à d'autres, on reçoit beaucoup de messages d'amour et de bienveillance.

