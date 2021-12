QUIZ Meetic : es-tu un(e) expert(e) des films de Noël ?

Les séries et les films ont de plus en plus d'influence côté coeur. D'abord, les internautes sont nombreux à commenter les relations amoureuses des séries et des films sur les réseaux, allant jusqu'à "shipper" des personnages (espérer qu'ils finissent en couple). Comme pour Bonnie et Damon dans The Vampire Diaries. Chacun y va de son avis pour les couples à créer ou à séparer dans les fictions.

Mais cette influence va jusque dans la vie réelle. Eh oui, car tout le monde rêve d'un amour avec un grand A, d'un prince charmant à la Cendrillon. Les téléspectatrices et téléspectateurs fantasment sur les histoires d'amour qu'on peut voir dans La Chronique des Bridgerton ou encore dans A tous les garçons que j'ai aimés. Beaucoup prennent même exemple sur ces idylles fictives, pour leur vraie vie amoureuse. Preuve que désormais, ce sont les écrans (petit et grand) qu'on regarde qui peuvent nous orienter dans nos décisions de coeur.

Et parmi les comédies romantiques, il y a les films de Noël. C'est une catégorie vraiment à part entière ! On ne parle pas de ceux pour les enfants, comme Maman j'ai raté l'avion ou encore Le Grinch, mais de ces films de Noël romantiques qui sont de plus en plus nombreux chaque année. La chaîne Hallmark aux Etats-Unis était une des premières à en produire à chaque fin d'année. Et désormais, Netflix aussi en sort avant chaque 25 décembre.

