Voici les 25 meilleurs acteurs du 21e siècle selon le New York Times, et personne n'y comprend rien

Un classement étrange

On n'est qu'en 2020 mais cela n'a pas empêché le New York Times d'établir le classement le plus spécial du moment. Visiblement en manque de films à voir, la faute à la fermeture de nombreuses salles de cinéma en pleine période de Covid-19, les journalistes de ce célèbre média ont en effet listé les 25 meilleurs acteurs et meilleures actrices du cinéma en ce 21ème siècle.

Une décision ridicule quand on sait qu'il y a encore 80 années à venir qui verront de nouveaux artistes émerger ? Absolument. Et le pire, c'est qu'il ne s'agit pas de l'unique incohérence de ce classement. Vous allez pouvoir le découvrir ci-dessous, même si on peut (pour une fois) saluer l'ouverture d'esprit des auteurs qui ont été piocher des noms dans de nombreux pays différents (France avec Isabelle Huppert / Catherine Deneuve, Corée du Sud avec Kim Min-hee, Chine avec Zhazo Tao, Brésil avec Sônia Braga....), la sélection qui a été effectuée a finalement de quoi surprendre...

De grands oubliés

Ainsi, exit Leonardo DiCaprio ou Christian Bale qui, à eux deux sur 20 ans, comptabilisent pourtant 10 nominations aux Oscars pour 2 statuettes remportées, place à... Keanu Reeves, 4ème (!!). Alors certes, le héros de Matrix est sympathique et fascinant avec la façon qu'il a de ne pas vieillir, mais en terme de talent et de filmographie en ce 21ème siècle, on est pas loin du scandale.

De même, Melissa McCarthy qui enchaîne les navets au cinéma (Les Flingueuses, The Boss, Spy...) a le droit à une 22ème place, là où de jeunes actrices aux performances bluffantes ces dernières années comme Emma Stone (La La Land), Margot Robbie (I, Tonya) ou Cynthia Erivo (Harriet) sont snobées.

Vivement l'arrivée d'un vaccin, les effets secondaires sur certains liés au confinement commencent à être inquiétants...

Les 25 meilleurs acteurs et meilleures actrices du 21ème siècle

1) Denzel Washington

2) Isabelle Huppert

3) Daniel Day-Lewis

4) Keanu Reeves

5) Nicole Kidman

6) Song Kang-ho

7) Toni Servillo

8) Zhao Tao

9) Viola Davis

10) Saoirse Ronan

11) Julianne Moore

12) Joaquin Phoenix

13) Tilda Swinton

14) Oscar Isaac

15) Michael B. Jordan

16) Kim Min-hee

17) Alfre Woodard

18) Willem Dafoe

19) Wes Studi

20) Rob Morgan

21) Catherine Deneuve

22) Melissa McCarthy

23) Mahershala Ali

24) Sônia Braga

25) Gael García Bernal