Précarité menstruelle : avec cette photo, l'influenceuse MyBetterSelf alerte et fait le buzz

Rapidement, l'image est devenue virale et compte déjà plus d'un million de likes. Une mise en lumière importante sur un sujet encore parfois tabou. Certains internautes ont cependant critiqué ce "coup de communication" visant à faire la publicité d'une marque mais permettant aussi à l'influenceuse de gagner des abonnés.

Un plan de lutte contre la précarité menstruelle en 2021

Alors, comment lutter contre la précarité menstruelle ? Certains pays comme l'Ecosse ont pris des décisions fortes : de l'autre côté de la Manche, les protections hygiéniques seront bientôt gratuites pour toutes ! Certaines universités françaises proposent aussi des distributeurs de protections. Le gouvernement va également mettre en place un plan de lutte contre la précarité menstruelle en 2021 : 5 millions d'euros sont prévus pour "renforcer le combat mené par les associations pour l'accès de toutes les femmes aux protections périodiques" ont annoncé Elisabeth Moreno, ministre déléguée à l'Egalité femmes-hommes, et Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé le 15 décembre dernier. Parmi les personnes à qui ce plan de lutte viendra en aide, on retrouve les personnes incarcérées, celles en situation de précarité mais aussi les élèves de collèges et de lycées.