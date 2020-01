Pokémon HOME : prix, date de sortie, comment ça fonctionne... Les infos à retenir

Pokémon HOME, c'est quoi ?

Après la folie autour de Pokémon GO, le film Pokémon Détective Pikachu ou encore la sortie du jeu Pokémon Masters, Pokémon HOME devrait aussi ravir les dresseurs de la planète. D'ailleurs, ce mercredi 29 janvier 2020, il se retrouve en TT sur Twitter, tant il est attendu par les joueurs.

Mais qu'est ce que c'est ? Prévu pour iOS, Android et Nintendo Switch, Pokémon HOME est un nouveau service qui permettra aux gamers de rassembler tous les Pokémon dans cette seule et même application. Dès que vous en attrapez, vous pourrez mettre vos Pikachu, Carapuce et autres Léviator issus des opus 3DS (via Pokébank), des épisodes Switch et bientôt de Pokémon GO dans cette appli.