PewDiePie : après T-Series, sera-t-il bientôt dépassé par Cocomelon sur Youtube ?

Il était depuis des années le youtubeur numéro 1 dans le monde entier, avec plus de 67 millions d'abonnés : PewDiePie a perdu la première place du podium début 2019, après que la chaîne Youtube T-series l'a dépassé suite à une longue course. Une fin de règne que Felix Arvid Ulf Kjellberg a visiblement eu du mal à digérer puisque, après avoir félicité son concurrent, il s'est attaqué à lui et l'a accusé d'avoir partagé des musiques piratées sur leur compte.

Après T-Series, un nouvel ennemi en vue pour PewDiePie ?

Un an plus tard, la chaîne indienne a pris de l'avance, avec plus de 140 millions d'abonnés, contre plus de 105 millions d'abonnés pour le youtubeur suédois. Mais voilà que l'époux de Marzia Bisognin craint un nouvel ennemi : la chaîne Cocomelon (Nursery Rhymes), qui propose des programmes éducatifs pour enfants. "Nous pensions que la guerre était finie, mais voilà qu'une nouvelle menace surgit de l'ombre", s'amuse PewDiePie dans une vidéo partagée sur Youtube.

1 milliard de vues en une semaine pour Cocomelon

Il s'est étonné de voir que si elle n'avait "que" 84 millions d'abonnés, elle en gagnait à une vitesse inquiétante : "Jesus Christ ! 69 millions de vues en un jour !? Et c'est une chaîne pour enfants !", s'est étonné celui qui a ressenti le besoin de faire une pause en début d'années sur Youtube. A noter que la chaîne pour enfants est la première à avoir atteint 1 milliard de vues en une semaine pendant le confinement ! Prenant cela avec humour, il n'a pas pu s'empêcher de faire un petit clin d'oeil à T-series : "Faisons la paix, T-Series ! Nous avons besoin d'unir nos forces pour battre ce démon ! Ils vont nous dépasser tous les deux, à moins que nous unissions nos forces". A surveiller donc !