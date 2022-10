OMEN Crossover : Erwan Abautret face à l'ex-basketteur Stephen Brun pour une partie sur NBA 2K23

Les jeux vidéo, c'est bon pour le moral ! Mais pas que. Et non, ça n'isole pas et ça ne sert pas qu'à s'amuser et se détendre. Jouer à des jeux vidéo, ça peut aussi aider les sportifs à se perfectionner dans leur jeu. Et surtout, ça permet de créer des liens avec d'autres joueurs, se rapprocher et souder des amitiés, comme les coéquipiers, en passant du temps ensemble et en partageant des moments qui créeront des souvenirs. Et OMEN le démontre en vidéo.

Après la rencontre entre Gastronogeek et Jean-Baptiste Ascione, ou encore celle de Zack et Saïd Dorbani, place au duo Erwan Abautret et Stephen Brun, une fois de plus organisée par OMEN. Eh oui, le co-fondateur de la First Team et l'ancien basketteur Pro A devenu consultant se sont retrouvés le temps d'une partie de jeu vidéo. Après leur vidéo sur un terrain de basket, les deux passionnés du ballon orange ont été une nouvelle fois réunis pour jouer au basket-ball mais avec des manettes.

OMEN Crossover : Erwan Abautret x Stephen Brun, le retour

Erwan Abautret et Stephen Brun se sont donc affrontés au basket, sur le jeu NBA 2K23. Le premier a choisi l'équipe des Knicks de New York, et le deuxième a préféré la team des Mavericks de Dallas. "T'es chaud, t'es prêt ?" a lancé l'ex-joueur de basket, qui s'est dit "motivé". "Bien sûr que je suis prêt" a répondu le journaliste, avant de commencer "un petit match en 4x2" avec son adversaire.

Celui qui a joué avec Tony Parker dans l'équipe de France de basket a avoué qu'en dehors des terrains, lui et ses co-équipiers aimaient aussi jouer à des jeux vidéo de basket. Parce que jouer, "ça permet de souder des liens" avec son équipe, surtout "quand tu peux jouer à des jeux à 4, 5, 6, 7, 8 en même temps". Preuve que les jeux vidéo sont non seulement divertissants, mais qu'ils ont aussi des effets positifs sur les gamers comme par exemple les rassembler et leur apprendre l'esprit d'équipe.

