OMEN Crossover : Gastronogeek à la rencontre du chef Jean Baptiste Ascione

Apprendre sans s'en rendre compte, c'est un peu le rêve et c'est ce que peuvent nous apporter les jeux vidéo. Assassin's Creed peut par exemple nous permettre d'en savoir plus sur l'histoire et les jeux de simulation peuvent nous permettre d'acquérir de nouvelles compétences. Se mettre devant un écran et jouer est en tout cas beaucoup plus motivant pour apprendre que d'ouvrir un livre (même si l'un n'empêche évidemment pas l'autre).

OMEN Crossover : Gastronogeek x Jean Baptiste Ascione

Lors de la rencontre organisée entre Gastronogeek et l'ex-candidat de Top Chef, Jean-Baptiste Ascione, le cuisinier et créateur de contenus explique comment jouer l'a aidé dans son travail. "Dans mon taf, je m'inspire de la pop culture de manière générale et du jeu vidéo pour créer des recettes (...) Les jeux vidéo m'ont appris à recommencer, recommencer, recommencer pour faire mieux, faire plus vite. Ça a développé mon univers culinaire et ma créativité" confie-t-il dans la vidéo à voir dans notre diaporama.

Prochaine étape de leur rencontre ? S'affronter à Overcooked, jeu de simulation sur l'univers de la cuisine.

Publi-communiqué.