Nobody : découvrez les personnages du film à la John Wick de Bob Odenkirk (Better Call Saul)

Le rappeur RZA, membre du légendaire groupe de rap Wu-Tang Clan, incarne le demi-frère de Hutch. Ses talents d'acteur lui ont permis d'être à l'affiche d"American Gangster, de Scary Movie 3, de Funny People ou encore de la saison 5 de Californication. Comme le reste de l'équipe, le célèbre chanteur et acteur a été choisi à contre-emploi, n'étant pas le frère le plus évident qu'on imaginerait pour Hutch. De plus, il fallait qu'il soit plus qu'une doublure cascade pour mettre en valeur le rôle principal. Il lui fallait une vraie identité, une véritable personnalité et un bagout qui le rende sympathique d'emblée. L'acteur ajoute : "Le suis un énorme fan de Christopher Lloyd et de Bob Odenkirk, et si notre trio n'est pas le plus évident, il est sûrement un des plus efficaces que vous aurez jamais vu ! Notre trio ressemble un peu à la première fois où vous ajoutez un cornichon et du fromage à un hamburger et que vous vous rendez compte que c'est délicieux !"