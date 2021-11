Neymar : son amie, la star Marilia Mendonça, morte dans un accident d'avion, il lui rend hommage

Un décès tragique qui n'est pas sans rappeler la mort de la chanteuse Aaliyah, décédée dans des circonstances similaires à seulement 22 ans, ou bien la mort du footballeur Emiliano Sala, décédé lui aussi dans un accident d'avion en 2019.

Neymar lui rend hommage

Véritable star au Brésil, Marilia Mendonça était aussi une amie proche du footballeur Neymar et était venue à Paris pour son anniversaire en 2019. Ce dernier n'a pas manqué de lui rendre hommage. S'il a d'abord posté un court message sur Twitter indiquant qu'il "refusait de croire" à la mort de son amie, le joueur du PSG a ensuite posté un bel hommage sur Instagram. "L'une des meilleures surprises que j'ai eues dans ma vie : que tu me chantes "Joyeux anniversaire", quel honneur pour moi. Tu as marqué ton nom au Brésil et dans le monde ! Je serai ton éternel fan. Repose en paix" a-t-il posté.