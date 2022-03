Natoo pleure la mort de sa chienne Kitty : "Je ne pensais pas que la douleur serait si forte"

Ce jeudi 17 mars 2022, Natoo, de son vrai nom Nathalie Odzierejko, a annoncé une triste nouvelle à ses fans sur son compte Instagram. Très attachée à ses deux chiens Kitty et Lola, la Youtubeuse a dévoilé que la première citée était décédée. Une perte qui rend très triste l'influenceuse. Sur le réseau social, la star d'internet a posté une série de photos en compagnie de son petit chien.

"Je vous annonce que ma Kitty adorée s'en est allée. Son départ a été assez brutal, elle était en parfaite santé donc je ne m'y attendais pas du tout ... mais elle avait 13 ans et son petit coeur était fatigué. Elle a donc fait une insuffisance cardiaque le 15 février, juste après avoir passé notre St Valenchien. C'est marrant, je me dis presque qu'elle a choisi sa dernière nuit : dans une sublime chambre d'hôtel à manger de la dinde à la truffe... Elle est partie comme une petite star et en pleine forme. J'ai beaucoup de chance finalement de ne pas l'avoir vue s'amoindrir et s'affaiblir avec l'âge" explique celle qui a lancé une collab avec Hello Kitty.

"Je compatis avec tous ceux qui ont traversé le deuil de leur animal"