Mr Bean jamais de retour ? Rowan Atkinson ne veut plus jouer ce personnage

Rowan Atkinson fatigué par les attentes

Quand on pense à Rowan Atkinson, c'est son rôle de Mister Bean qui nous vient immédiatement en tête. Malheureusement, si le comédien nous a offert des séquences cultissimes et des fous rires innombrables à la télé et au cinéma à travers ce personnage, n'espérez pas le voir renfiler son célèbre costume et ses inimitables grimaces.

Au détour d'une interview accordée à Radio Times, Rowan Atkinson a en effet confessé, "Je ne prends plus vraiment de plaisir à jouer Bean". Selon lui, le succès de ce personnage et les attentes autour ont fini par lui causer plus de mal que de bien, "Le poids de la responsabilité [lié aux attentes] n'est pas agréable. Je trouve ça à la fois stressant et fatiguant. J'ai hâte de mettre ça derrière moi".

Mr Bean de retour... en animation

Une déclaration qui devrait décevoir les fans qui espéraient un troisième film centré sur Mister Bean (après tout, Johnny English a eu le droit à sa trilogie), mais qui ne signifie pas que ce personnage n'a plus d'histoires à raconter. Toujours d'après Rowan Atkinson, c'est sous une autre forme que Bean devrait bientôt revenir, "Après avoir réalisé une série d'animation sur lui, on travaille maintenant à développer un film d'animation Mr Bean".

L'acteur l'a précisé, en plus de permettre au public de ne pas perdre son attache avec ce héro, un tel projet serait un bon compromis pour lui, "C'est beaucoup plus simple pour moi d'incarner ce personnage vocalement que physiquement !" C'est toujours mieux que rien...