Most Expensivest : 2 Chainz revient sur Viceland pour une saison 3 encore plus dingue

2 Chainz entouré de guests pour la saison 3 de Most Expensivest

Lancée en 2017, Most Expensivest nous fait découvrir les objets, expériences ou encore nourritures les plus luxueuses que peuvent s'offrir les plus riches. Dans l'émission, 2 Chainz teste en effet ce luxe à l'américaine où tous les excès sont permis. Pour la nouvelle saison, la troisième, qui débute à partir dimanche 5 janvier à 22h sur Viceland, le célèbre rappeur et acteur va encore nous en mettre plein les yeux avec une planche de surf motorisée à 11 400 dollars, une canne à pêche à 20 000 dollars ou encore des cornichons à 15 dollars.

Pour cette nouvelle saison de Most Expensivest, 2 Chainz ne sera pas seul face aux caméras. Il a recruté certains de ses amis célèbres le temps d'un épisode. On pourra notamment voir Tyga et Lil Duval. Mais ce n'est pas tout puisque les trois enfants de 2 Chainz seront également au programme des nouveaux épisodes. A ne pas manquer !

Most Expensivest revient le dimanche 5 janvier dès 22h sur Viceland.

Viceland est disponible sur le numéro 83 dans les offres CANAL+. Disponible sur tous les supports TV, myCANAL et CANAL à la demande. Dans "essentiel famille", Panorama, TV by CANAL chez Free sur le numéro 98 (blocs jeune adultes) et Famille by CANAL chez Orange sur le numéro 148 (blocs jeunes adultes).

Publi-communiqué.