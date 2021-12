Mince Alors 2 ! : dans les coulisses de la comédie de la fin 2021

Isabelle (Charlotte de Turckheim) et sa nièce Nina (Lola Dewaere) ouvrent une cure " jeûne et détox " au coeur de la Provence, avec l'aide de Baptiste, yogi et homme à tout faire, Jessica, masseuse tantrique, et Maxime, séduisant équithérapeute. Parmi les premiers curistes, quatre adolescents en surpoids envoyés par la Mairie ; Marion et Lio, sa soeur maigrichonne qui lui impose la cure " pour son bien " ; et leur amie Émilie qui, délestée de ses kilos en trop, découvre à peine arrivée que son époux adoré se pâme dans les bras d'un homme... en nette surcharge pondérale !

9 ans après le succès de Mince Alors !, Charlotte de Turckheim nous offre une suite encore plus drôle, délirante mais toujours bienveillante même si l'humour n'a ici aucune limite : "Je peux avoir un humour assez trash, et aller très loin." confie l'actrice réalisatrice. "L'essentiel, c'est de rester bienveillant. Il y a des vannes très cruelles. Je ne me censure sur rien."