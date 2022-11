LOL, qui rit, sort : surprise, avant la saison 3, Prime Vidéo prépare une édition spéciale

C'est l'une des émissions qui fait marrer les abonnés sur Prime Vidéo en France : la saison 1 de LOL : qui rit, sort ! a cartonné lors de sa sortie en avril 2021. Le principe est simple. 10 humoristes et/ou acteurs sont enfermés ensemble dans une pièce et n'ont qu'une mission : ne pas rire aux blagues des autres. Le gagnant remporte 50 000 euros pour une association. Alors que le casting fou de la saison 3 a été annoncé (elle arrivera en 2023), on va pouvoir encore se marrer grâce à l'émission.

Une édition spéciale avec de jeunes talents

Pour faire patienter tous les fans de l'émission, Prime Vidéo France s'est associée au Paname Art Café pour une édition spéciale, diffusée en exclusivité sur TikTok. Les 7 épisodes seront dispo dès le 16 novembre sur le compte TikTok de Prime Vidéo France et ça s'annonce génial !

Comme dans l'émission originale, cette édition de LOL : qui rit, sort ! verra s'affronter plusieurs jeunes talents de l'humour. Cette fois, ils sont six et chacun aura 5 minutes sur scène pour faire craquer ses adversaires. C'est Just Riadh qui avait participé à la saison 2 de l'émission qui sera présent pour les départager.

Qui sont les candidats ?

Alors, quels sont les jeunes humoristes qui vont tout donner pour nous faire marrer ? Face à Just Riadh, on retrouvera :

Meryem Benaoua (connue pour sa réplique culte "je suis pas venue ici pour souffrir ok ?!")

Az

Ilyes Mela

Nick Mukoko

Marine Ella

Sofia Belabbes

Rendez-vous dès le 16 novembre pour découvrir cette édition spéciale de LOL : qui rit, sort sur TikTok !