Lights in the Dark : un spectacle lumineux aussi épique qu'original

Marre de voir les mêmes programmes à la télévision ? Vous avez déjà terminé le catalogue de Netflix ? Les prochaines sorties cinéma ne vous hypent pas beaucoup ? Pas de souci, on a la solution pour vous aider à vivre la meilleure soirée de votre vie.

Un spectacle lumineux unique et épique

Du 12 octobre 2022 au 8 janvier 2023, la troupe E.L Squad sera à l'affiche du spectacle Lights in the Dark sur la scène du Théâtre Libre (billetterie ici). Un show unique au monde dirigé par le chorégraphe Yokoi - référence mondiale de la scène hip hop, qui vous en mettra plein les yeux à l'aide d'une mise en scène aussi originale que réjouissante.

Comme vous pouvez le découvrir dans la bande-annonce disponible dans notre diaporama et comme son titre l'indique, Lights in the Dark aura en effet la particularité d'être joué dans le noir. Le twist ? Les danseurs nous feront voyager à travers le temps et les lieux à l'aide d'une technologie lumineuse bluffante qui jouera avec notre sens de la perception et qui nous fera découvrir (et apprécier) des chorégraphies sous un autre jour.