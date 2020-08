Les Princes : une ancienne prétendante violemment agressée et défigurée, les photos chocs

Si Yasmine est assez discrète depuis sa participation aux Princes et les princesses de l'amour 3, en tant que prétendante d'Anthony Alcaraz (10 couples parfaits 4), elle est restée active sur les réseaux sociaux. Ses abonnés ont d'ailleurs pu découvrir des photos d'elle avec le visage en sang et plein d'ecchymoses. Que s'est-il passé ? Yasmine a été violemment agressée dans son appartement après une soirée en petit comité. Au début, elle ne souhaitait pas raconter son histoire, mais elle en a décidé autrement pour réveiller les consciences.

"Je suis tombée au sol et là, il m'a donné des coups de pieds"



Son récit est flippant : "Tout a commencé après une stupide fête chez moi. A la fin de la soirée, j'ai demandé à tout le monde de rentrer chez eux, mais une personne (je l'ai vue qu'une fois car nous avons des amis en commun) ne voulait pas rentrer parce qu'elle voulait dormir dans mon appartement. Il a dormi sur le canapé. Je l'ai ensuite réveillé pour lui demander de partir. Il a commencé à agir bizarrement et au lieu de rentrer chez lui, il a filé dans ma chambre et s'est enfermé."

Yasmine explique ensuite : "J'ai voulu appeler la police, mais mon téléphone était avec lui dans la pièce. J'ai commencé à avoir peur car il était toujours chez moi alors que je lui demandais de partir. Et puis, il a commencé à perdre son sang froid et à me frapper au visage plusieurs fois. J'ai tout de suite senti que mon nez était cassé et je ne pouvais rien faire pour me protéger. Il a continué à me donner des coups de poing. Je suis tombée au sol et là, il m'a donné des coups de pieds dans tout le corps."

"Je ne vais pas laisser cette personne détruire ma vie"

L'ex-prétendante d'Anthony Alcaraz ajoute : "J'ai eu tellement peur quand j'ai vu tout le sang couler de mon visage. A ce moment-là, j'ai commencé à ramper jusque dans le couloir où j'ai pu demander à mes voisins d'appeler la police." Résultat ? Yasmine s'est retrouvée avec le nez cassé, des contusions et un oeil terriblement amoché.

Elle est restée deux jours à l'hôpital et même si elle est encore sous le choc, elle essaie de tenir le coup : "Je voulais faire une pause des réseaux sociaux, mais je ne vais pas laisser cette personne détruire ma vie sociale et privée. Je souffre beaucoup, mais j'essaie de continuer ma vie." Yasmine a aussi posté des vidéos de son appartement, où on peut voir le lieu de l'agression avec plein de tâches de sang.