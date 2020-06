Les blagues de Toto : un film adapté de la BD débarquera au cinéma cet été (et c'est pas une vanne)

On ne sait pas encore si Tenet et Mulan seront bien proposés au cinéma cet été, malgré la réouverture (en France) des salles programmée le 22 juin prochain, mais il y a un film qui n'a pas l'intention de louper sa date de sortie. Cela vient d'être annoncé, après Ducobu, Les Profs ou encore Spirou, c'est une autre star de la bande-dessinée qui va bientôt débarquer sur nos écrans : Toto. Ainsi, sortez votre agenda et notez, afin de fêter la future "rentrée des crasses", SND proposera le film Les blagues de Toto dès le 5 août.

Toto débarque au cinéma

Réalisé par Pascal Bourdiaux (Boule et Bill 2, Fiston), ce film pourra compter sur un joli casting composé entre autres de Guillaume de Tonquedec (Fais pas ci, pas fais ça), Anne Marivin (Raid Dingue) ou encore Ramzy Bedia (Tour 2 contrôle infernale). Au programme ici ? Rassurez-vous, à l'inverse de la BD, cette adaptation ne se contentera pas de nous offrir différentes scénettes avec des blagues Carambar gênantes.

A en croire le synopsis, Les blagues de Toto s'inspirera au contraire de Ducobu et plongera donc son héros au centre d'une aventure unique très spéciale ponctuée par de nombreux gags, "A l'école, Toto est bien plus doué pour faire rire ses copains qu'écouter la maîtresse. Avec ses parents aussi, les blagues de Toto se transforment souvent en catastrophes. La dernière en date ? La chute d'une sculpture pendant un événement organisé par le patron de son père. Mais cette fois-ci, Toto assure qu'il est innocent et refuse d'être accusé d'une bêtise qu'il n'a pas faite ! Avec ses meilleurs amis, il va mener l'enquête."

Rien de très original sur le papier, mais au regard du succès de la saga Ducobu, cela ne devrait pas empêcher le film de cartonner. Reste à savoir si le public osera se rendre au cinéma pour ça en cette période d'épidémie de Covid-19.