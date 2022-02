Le Palmashow dévoile "Besoin de chanter", un clip hilarant et déjà culte pour le film Les Vedettes

Le Palmashow de retour au cinéma

Le 9 février 2022, le Palmashow a fait son grand retour sur nos écrans. Toutefois, ce n'est pas à la télévision que le duo formé par David Marsais et Grégoire Ludig est revenu nous faire rire, mais au cinéma. 5 ans après la sortie de La folle histoire de Max et Léon, leur tout premier film, les humoristes viennent en effet de dévoiler Les Vedettes, leur nouvelle comédie.

Dans ce film, qui nous ramène davantage dans l'ambiance des Very Bad Blagues vis-à-vis de leur précédent projet, on y suit l'aventure de deux losers employés dans un magasin d'électroménager : Daniel (Grégoire Ludig), un chanteur raté et Stéphane (David Marsais), un weirdo à la mémoire extraordinaire. Alors que ces deux collègues sont loin d'être amis dans la vie, ils décident néanmoins de s'associer afin de participer à des jeux télé avec l'objectif de remporter les cagnottes et réaliser leurs rêves.

Un nouveau clip improbable et hilarant

Et parmi ces rêves, Daniel en a un qu'il espère pouvoir concrétiser un jour : celui de devenir un véritable chanteur à succès. Un espoir improbable au regard de sa ringardise, mais une ambition terriblement drôle à suivre. Aussi, afin de mettre en avant ce personnage si particulier et convaincre le public de le soutenir au cinéma, le Palmashow - toujours accompagné de Jonathan Barré, son réalisateur fétiche, vient de dévoiler le clip officiel de Besoin de chanter, qui n'est autre que LA chanson culte que l'on peut entendre à l'écran.

Résultat ? Le mot "génie" semble clairement avoir été inventé pour ce moment. Tandis que la chanson est terriblement entêtante et squattera votre esprit pendant de longues semaines, la vidéo est à son tour parfaite. A la fois kitsch, simple et remplie de petits gags visuels, celle-ci est un bijou. C'est bien simple, on n'avait encore jamais autant appuyé sur le bouton "repeat" !