La Reine des Neiges : Disney dévoile une nouvelle chanson avec Olaf

Heureusement, il y avait Disney+... C'est en plein confinement que la plate-forme de streaming est arrivée en France le 7 avril dernier, pour le plus grand bonheur des fans de Disney, Marvel, Star Wars et autres (et le plus grand désespoir de Netflix, Amazon Prime Video ou encore Apple TV+. Au programme : plus de 500 films et plus de 300 séries, dont La Reine des Neiges. 7 ans après la sortie du premier film, le dessin animé rencontre toujours autant de succès. A tel point que le studio a décidé de consacrer une nouvelle mini-série digitale centrée sur Olaf, l'adorable bonhomme de neige.

Disney dévoile une nouvelle chanson avec Olaf

Ce n'est pas tout : le studio vient de dévoiler une nouvelle chanson interprétée par ce dernier ! Enregistrée durant le confinement par Josh Gad (qui prête sa voix au personnage dans la version en anglais), I Am With You (Je suis avec toi) colle au contexte, alors qu'il est confiné dans le palais d'Arendelle. "Je suis avec toi avec cette lettre, je suis avec toi avec cette chanson (...) J'aimerais qu'il existe un miroir où nous pourrions nous voir à travers, mais en attendant, je suis avec toi à travers cette musique, je suis avec toi si tu as besoin de moi, à n'importe quel moment", chante-t-il. Des paroles réconfortantes en cette période difficile.

Bientôt une nouvelle série documentaire sur La Reine des Neiges

Autre nouvelle réconfortante : dès le 26 juin prochain, Disney+ proposera une nouvelle série documentaire Disney+ Original : Dans un autre monde : Les coulisses de La Reine Des Neiges 2. Composée de 6 épisodes, elle dévoilera les coulisses du film et des Walt Disney Animation Studios. Réalisateurs, designers, auteurs-compositeurs et interprètes se confient sur le travail accompli. On a hâte !