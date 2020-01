Julia Paredes opérée suite à sa fausse couche, elle donne de ses nouvelles

Elle donne de ses nouvelles après l'opération

Suite à cette fausse couche, l'ancienne candidate de La Villa des Coeurs Brisés 4 a dû se faire opérer. Aujourd'hui, elle donne de ses nouvelles : "L'opération s'est bien passée. Je me remets doucement psychologiquement et physiquement. Merci énormément pour tout votre soutien. Je prends encore un peu de repos et reviens très bientôt.", écrit la maman de Luna en story Instagram.