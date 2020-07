Jeel : son Match ou Next 100% Japon pour la sortie de Ghost of Tsushima

La date de sortie était notée depuis un moment dans notre agenda, l'attente est enfin sur le point de se terminer. Ce 17 juillet, nous pourrons enfin prendre en main l'un des plus gros jeux de l'année : Ghost of Tsushima, la nouvelle exclu PS4.

Avec Ghost of Tsushima, bienvenue dans le Japon féodal

Ghost of Tsushima est un jeu d'action qui se déroule dans un Japon féodal, avec un sens du détail qui risque bien de bluffer les gamers. Dans cet univers en open-world, vous incarnez Jin Sakai, un rônin qui va devoir choisir entre le code des Samouraïs et la voie du Fantôme, en pleine invasion mongole au Japon, sur les îles de Tsushima, en 1274.

Inspiré de l'univers des mangas et de films de samouraïs, dont ceux d'Akira Kurosawa, Ghost of Tsushima promet de séduire les amoureux de l'histoire du Japon, comme les plus néophytes, qui pourront découvrir cette période passionnante.

Pour célébrer l'arrivée tant attendue de Ghost of Tsushima, PRBK a pu rencontrer la streameuse et youtubeuse Jeel, véritable fan du Japon. Des animés en VF aux salles d'arcade japonaises en passant par les raisons pour lesquelles elle attend ce jeu avec impatience, la gameuse répond à toutes nos questions dans ce Match ou Next 100% Japon.

Publi-communiqué