Jake Paul réagit après la perquisition de sa maison par le FBI et dément les rumeurs "absurdes"

Le 5 août 2020, Jake Paul faisait une nouvelle fois la Une des médias. Et pour cause, le FBI a perquisitionné sa demeure de Calabasas, en Californie, et saisi plusieurs armes à feu, alors qu'il était hors du pays. Après une semaine de silence, le frère de Logan Paul a réagi. Dans une courte vidéo ensuite supprimée, le youtubeur ne se dit pas inquiet et a démenti toutes les rumeurs qui pouvaient circuler : "Juste pour clarifier les choses et remettre les pendules à l'heure, le raid du FBI est entièrement lié à la situation de pillage en Arizona".

Jake Paul réagit après la perquisition de sa demeure par le FBI

Le youtubeur de 23 ans fait en effet l'objet d'une enquête après avoir été aperçu au centre commercial Scottsdale Fashion Square, en Arizona, qui avait été vandalisé pendant les manifestations antiracistes qui ont eu lieu en mai, suite à la mort de George Floyd. Il est notamment accusé d'intrusion illégale et de rassemblement interdit.

"C'est une enquête. Il y a des rumeurs à propos de tant d'autres choses qui n'ont rien à voir avec moi ou mon personnage et la merde que les gens inventent est absolument absurde.", ajoute-t-il, assurant que son but désormais est de "continuer à prendre du temps pour soi, pour boxer et pour faire de la musique". Son avocat Richard Schonfeld assurait la semaine dernière que le frère de Logan Paul "coopérera avec l'enquête".