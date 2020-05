Harry Potter et les reliques de la mort : qui joue vraiment Dobby ?

Pour inclure un personnage fantastique dans un film, il y a plusieurs solutions. La motion capture d'abord, méthode utilisée pour créer Gollum dans Le Seigneur des Anneaux (Andy Serkis est d'ailleurs un grand spécialiste de la capture de mouvements puisqu'il a aussi joué César dans la trilogie La planète des singes et Snoke dans Star Wars). Autre possibilité ? Créer le personnage de toute pièce par effets spéciaux. Mais il est aussi possible de faire appel à un acteur dont on modifie ensuite les traits en post-production. C'est un mélange de ces deux options qui a été utilisé dans la saga Harry Potter pour Dobby.

Dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, le petit elfe de maison a été complètement recréé par effets spéciaux et les acteurs ont dû jouer face à... rien du tout ! Mais pour la première partie de Harry Potter et les reliques de la mort, sorti en 2010 au cinéma, les studios ont fait appel à une actrice.

Diane Gibbins, la femme qui joue Dobby

C'est Diane Gibbins qui incarne Dobby dans ce film. Avec ses 91 cm, l'actrice avait la taille idéale pour jouer l'elfe. Pour le tournage, elle portait une combinaison grise, agrémentée d'une protection de la même couleur au niveau des cheveux, comme on peut le voir sur une capture du bonus des DVD "Creating Dobby and Kreacher".