Frédérique (Les Anges 5) boycottée par les émissions de télé-réalité ? Elle se confie

Aurélie Dotremont, Nabilla Benattia, Amélie Neten, Frédérique, Alban Bartoli, Benjamin Machet ou encore Samir (L'île des vérités 2) sont de retour sur NRJ 12 ! Eh oui, suite à "des problématiques de livraison des épisodes" à cause du Coronavirus, NRJ 12 a dû suspendre la diffusion des Anges 12 et remplacer cette saison par Les Anges 5 en Floride.

"On dirait qu'on me boycotte aujourd'hui"

Si Illan ne valide pas cette décision et si Nabilla Benattia n'assume pas trop de se revoir à cette époque, Fred, elle, espère que cette rediff aura un côté positif sur ses réseaux sociaux : "J'espère juste que ça va me faire gagner des abonnés sur les réseaux sociaux. Je suis franche, je dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Vous savez, je ne connais personne qui fait de la télé-réalité en tant que bénévole (...) Je veux bien assumer ma notoriété mais derrière il faut que je gagne ma vie avec. Ce n'est pas le cas avec les détournements sur les réseaux sociaux", avoue-t-elle en interview avec Télé Loisirs. Ca a le mérite d'être honnête !

Le come-back des Anges 5 sur NRJ 12 devrait donc aider Frédérique, d'autant plus que la candidate ne fait plus trop de télé-réalité depuis Les Vacances des Anges 3 : "On dirait qu'on me boycotte aujourd'hui. On m'avait contactée pour La villa des coeurs brisés puis on m'a répondu que j'étais trop NRJ12." Sympa...