Fan's Night : la soirée basket et e-sport qui va aussi aider à lutter contre le coronavirus

Ensuite, à partir de 20h30, la Fan's Night continue mais sur Twitch. Place ainsi au match NBA2K entre Paris et Poitiers. Eh oui, vous allez pouvoir mater le dernier match qui aurait dû avoir lieu à Carpentier, mais en version e-sport. Et pour ce match, il y a du lourd côté personnalités : Brokybrawks, Jok'Air et Dika Mem pour Paris et ThePaf, Eddie David et Francko LNG pour Poitiers.

Le but ? Récolter des fonds pour aider la lutte contre le Covid-19

Le Paris Basketball ce n'est donc pas que du sport. En dehors des terrains, c'est aussi de belles collabs avec des artistes, des gamers et des réseaux sociaux au service d'une bonne cause. Car l'objectif de cet event, en dehors d'échanger avec les supporters qui pourront avoir accès à leurs joueurs préférés, c'est aussi de récolter un maximum de fonds pour l'alliance "Tous unis contre le virus". Celle-ci regroupe la Fondation de France, l'Institut Pasteur et l'AP-HP (Assistance Publique - Hôpitaux de Paris).

Comment aider vous aussi ? En achetant un billet à 1€ pour la Fan's Night sur la billetterie ici. Vous pouvez aussi faire des dons directement sur les chaînes Twitch de Brokybrawks (@brokybrawkstv), ThePaf (@thepaf), Eddie David (@cesteddiedavid) et Dika Mem (@Warthox_Esport) qui streameront en live. A noter que 100% des fonds récoltés seront reversés dans la lutte contre le Covid-19.