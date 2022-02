Evil saison 2 : la série la plus flippante que vous n'avez jamais vue est de retour

Si certaines séries font beaucoup (beaucoup) parler, d'autres restent plus confidentielles mais mériteraient pourtant qu'on crie sur tous les toits qu'elles doivent être vues absolument. Evil en fait partie ! Lancée en 2019 sur CBS, la série est désormais diffusée sur la plateforme Paramount+ aux Etats-Unis. La saison 2, toujours aussi angoissante, vient d'arriver sur Salto.

Evil, ça parle de quoi ?

Kristen Bouchard (Katjia Herbers), une psychologue, est engagée par l'église catholique pour faire équipe avec David Acosta (Mike Colter, l'ex Luke Cage de Netflix), ancien journaliste sur le point de devenir prêtre, et Ben Shakir (Aasif Mandivi). Leur but ? Enquêter sur des incidents qui semblent être surnaturels et déterminer si les victimes sont réellement possédées ou bien simplement psychopathes.

Une série qui joue avec nos peurs

Les King ont encore frappé. En couple à la ville, Robert et Michelle King ont déjà collaboré sur plusieurs séries dont les réputations ne sont plus à faire. Après The Good Wife et son spin-off The Good Fight, sans oublier l'excellente et annulée trop tôt BrainDead, le duo a voulu plonger au coeur de nos peurs et dans nos croyances avec Evil. Une série née de leurs points de vue différents en matière de religion et de leur questionnement sur le Bien et le Mal.

A mi-chemin entre le procédural, le surnaturel, l'horreur et le thriller, Evil est une série fascinante que ce soit par ce qu'elle montre mais aussi par ce qu'elle raconte. Tout n'y est jamais tout noir ou tout blanc et les épisodes nous questionnent sur ce qu'est le Mal et comment il peut s'insérer en chacun de nous à travers nos actions mais aussi avec l'influence de notre société. On rentre facilement dans cet univers sombre qui ne manque pas de nous faire trembler mais aussi réfléchir.