Dr House de retour ? Hugh Laurie est prêt, mais à une condition

Hugh Laurie pense toujours à Dr House

Après un passage dans le monde de la politique dans la série Veep, Hugh Laurie est actuellement glissé dans la peau de Ryan Clark - le capitaine d'un vaisseau de croisière interplanétaire, pour la série Avenue 5 diffusée sur HBO aux USA et disponible sur OCS en France.

Pourtant, si le comédien n'a jamais été à court de projet depuis la fin de Dr House en 2012, il n'en oublie pas pour autant la fiction médicale qui lui a permis de se révéler au monde entier. Aussi, quand on lui parle d'un possible retour, Hugh Laurie ne ferme jamais la porte, bien au contraire.

Une suite possible, mais...

Interrogé récemment par Gala, l'inoubliable interprète de Gregory House a révélé être toujours aussi proche de David Shore, le créateur de la série. Et à en croire ses propos, il semble prêt à tout pour lui, même à faire un film Dr House : "Je ne dirais pas non. David Shore, le créateur de Dr House, est un très bon ami. Je sais qu'il ne se lancerait pas dans une adaptation sans avoir un projet clair et respectueux des millions de fans de la série."

Néanmoins, Hugh Laurie l'a rapidement précisé, il est peut-être chaud pour ce projet, "revisiter mon personnage, alors là, oui, je fonce", mais il ne pourrait se faire qu'à une condition très importante : "J'insisterais évidemment sur la présence de Robert Sean Leonard (qui joue James Wilson, le meilleur ami de House, ndlr) car ce serait un déchirement de ne pas le revoir". Quand la réalité dépasse la fiction, cela donne naissance à une belle amitié.

Bon, au regard de la fin de la série on a du mal à voir comment cette envie pourrait être possible (visions ? flashbacks ?), mais cette déclaration, qui va à l'encontre de ce qu'il disait il y a quelques années, ne devrait pas rester sans conséquences. A suivre...