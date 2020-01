Doom Annihilation et Jarhead The Law Of Return

2020 démarre toute en force avec les sorties des musclés Doom Annihilation et Jarhead Law Of Return en DVD, Blu-Ray et VOD. Si vous aimez les films qui remuent, qui canardent et qui mettent des grosses baffes dans vos téléviseurs, ceux-là sont pour vous.

Des monstres sur Mars et des Marines en Syrie. Pour un début d'année musclée, voici deux films qui sentent la testostérone. ça va te plaire Angry Birds Le Film : la folie se poursuit en VOD, DVD et Blu-Ray Baby Boss : l'aventure continue en DVD, Blu-Ray et VOD Ghost in the Shell : (re)découvrez le film en DVD, Blu-Ray et VOD Doom Annihilation 15 ans après l'adaptation avec The Rock, le jeu vidéo Doom revient sur nos écrans avec Doom Annihilation. Cette nouvelle version voit le sanglant périple d'un groupe de Marines de l'Espace répondre à un signal de détresse envoyé depuis une colonie martienne. Une fois sur place, ils découvrent alors que la colonie est en réalité envahie par des créatures démoniaques tout droit sorties de l'Enfer... Autant dire qu'ici on ne joue pas à la dinette. A l'instar du jeu, Doom percute et dégomme tout sur son passage. Ça flingue à tout va et surtout c'est fun.

Doom Annihilation extrait.

Jarhead The Law Of Return Un groupe de marines et des forces spéciales israéliennes entrent en Syrie pour exfiltrer un pilote de l'armée Israélienne (et fils d'un sénateur américain) qui a été capturé par des djihadistes... Un film d'action haletant avec Amaury Nolasco (Prison Break, 2 Fast 2 Furious)

Jarhead the law of return en DVD, Blu-Ray et VOD.

Doom Annihilation et Jarhead The Law Of Return sont disponibles en DVD, Blu-Ray et VOD. Publi-communiqué.