Louis Tomlinson mène la danse dans le clip de "Walls"

Ça fait déjà quatre ans que les One Direction se sont séparés. Depuis la fin du groupe, tous les membres ont sorti leur ou leurs album(s) solo... sauf Louis Tomlinson. Bonne nouvelle, ses fans pourront enfin écouter son premier opus le 31 janvier 2020 : "J'ai pris beaucoup de temps pour travailler et réfléchir à la personne que je voulais être. Je suis heureux d'avoir pris le temps nécessaire car j'aime cette identité", a confié l'artiste britannique en interview avec PRBK.

Louis Tomlinson dévoile le clip de Walls

Pour donner un petit avant-goût du résultat, Louis Tomlinson sort régulièrement des extraits, comme Two of Us (en hommage à sa mère décédée), We Made It, Don't Let It Break et Kill My Mind. Aujourd'hui, le chanteur dévoile le clip de son dernier single intitulé Walls, qui est aussi le nom de son album composé de douze morceaux en tout.

On le découvre à travers plusieurs tableaux, assis sur une chaise collée contre un mur, à travers un désert, au milieu de danseurs ou encore complice avec des personnes portant des masques : "But these high walls, they came up short / Now I stand taller than them all / These high walls never broke my soul / And I, I watched them all come fallin' down / I watched them all come fallin' down for you, for you." Ah oui, si vous vous posez la question, les feats avec Bebe Rexha (Back To You) et Steve Aoki (Just Hold On) ne seront pas sur l'opus "Walls".