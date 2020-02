Chani (Les Anges 12) en pleurs à cause de Virgil : "Il me donne aucune importance" (EXCLU VIDEO)

Alors que Virgil s'est rapidement rapproché de Chani dans Les Anges 12, il a eu la mauvaise (ou la bonne) surprise de retrouver son ex, Cloé Cooper, à Dubaï. Ce voyage leur a au moins permis de régler leurs comptes, depuis leur rupture, et de donner un déclic à la candidate pour oublier définitivement son ex. Avant ça, elle a quand même fondu en larmes en apprenant que Virgil et Chani s'étaient embrassés, mais désormais, les choses sont légèrement arrangées entre Cloé et le boxeur. L'ancienne participante à 10 couples parfaits 3 aurait-elle du soucis à se faire ?

Des tensions entre Virgil et Chani ?

En tout cas, la situation semble compliquée pour Virgil qui ne sait pas trop comment se comporter avec Chani quand Cloé n'est pas très loin. Pour le moment, il a opté pour... l'ignorance ! Quand les candidats restés à Hong Kong appellent en vidéo ceux de Dubaï, l'ex de Hillary n'adresse pas vraiment la parole à son crush et ne prend pas la peine de demander de ses nouvelles, il balance seulement qu'elle lui manque "juste un peu".

Vexée par ces propos et par le fait de voir Virgil puisse sourire alors que son ex est là, Chani n'arrive pas à cacher ses larmes, comme on peut le voir dans un extrait exclu des Anges 12. On ne vous en dit pas plus, on vous laisse le découvrir dans notre diaporama 😉