C'est dans la boîte : McFly et Carlito dévoilent leurs séries préférées d'Amazon Prime Video

Pour les fêtes de fin d'année, la chaîne Youtube d'Amazon Prime Vidéo lance un nouveau concept très cool. Intitulé "C'est dans la boîte", ce nouveau programme court récurrent sera à chaque numéro porté par deux influenceurs différents qui auront pour mission... de vous donner envie de regarder deux créations originales de la plateforme.

Les abonnés d'Amazon Prime Video récompensés

Mais ce n'est pas tout, alors que le duo tentera de nous convaincre de regarder ces fictions, il en profitera également pour préparer un colis Amazon aussi intrigant que génial. Et pour cause, celui-ci - qui sera à gagner à l'occasion d'un concours organisé sur YouTube, sera tout simplement rempli des objets cultes aperçus dans les séries en question.

Oui, un peu à la façon de son récent événement autour de Jack Ryan, Amazon Prime Video nous proposera de redécorer notre appartement avec les meilleurs produits dérivés/objets déco possibles.

Les séries de McFly et Carlito

Et afin de lancer ce nouveau programme, ce sont les YouTubeurs McFly & Carlito qui ont été choisis pour présenter le premier numéro. Vous pouvez le découvrir dans la vidéo ci-dessus, les deux vidéastes ont ainsi décidé de promouvoir deux des plus belles surprises créatives et qualitatives de la plateforme : The Boys et Fleabag.

Si après ça vous n'avez pas envie de vous lancer dans un petit binge-watching, on ne peut plus rien faire pour vous !

Publi-communiqué.