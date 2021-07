Black Widow, Captain Marvel, Yelena... les héroïnes les plus badass du MCU

Gamora

Incarnée par : Zoe Saldana

Vue dans : Les Gardiens de la Galaxie 1 & 2, Avengers Endgame...

Pourquoi on l'aime : Déjà, elle arrive à supporter Star-Lord ce qui mérite tout notre respect. Ensuite, difficile de ne pas vibrer devant son histoire qui fait pas mal écho à celle de Black Widow. Assassine de talent au passé torturé (Thanos l'a adoptée après avoir tué la moitié de son espèce), elle arrive à faire de la douleur et de la culpabilité qui l'entourent quotidiennement une force inépuisable. Et quand on sait que deux de ses surnoms sont "La femme la plus mortelle de la galaxie" et "La femme la plus féroce de la galaxie", on comprend rapidement à qui on a à faire.