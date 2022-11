Beverly et Noah de nouveau en couple ? Un blogueur balance des preuves

Les fans de télé-réalité sont immédiatement tombés sous le charme du couple Beverly et Noah. Les deux candidats ont eu un véritable coup de foudre dans Les Princes de l'amour 8 et ils se sont même fiancés un an plus tard dans Les Princes de l'amour 9.

S'ils sont apparus encore plus amoureux que jamais dans Les Cinquante, la télé-réalité à l'énorme casting dans laquelle ils ont fait une apparition éclaire, Beverly et Noah ont annoncé une triste nouvelle à leurs fans le 27 octobre dernier. En effet, les deux fiancés ont officialisé leur rupture. "Je vous demande de respecter notre choix et notre vie privée. Nous avons décidé, Beverly et moi-même de nous séparer. C'est déjà assez difficile comme cela", a écrit Noah.

Beverly se serait remise en couple avec Noah

De son côté, Beverly a également pris la parole et a indiqué qu'elle souhaitait rester discrète, tout en ne cachant pas sa tristesse. "Je ne vais jamais me prononcer sur cette rupture qui me détruit... 💔 merci beaucoup pour vos messages d'amour. Je l'ai trop aimé pour ne point le haïr...", explique celle qui a dû annuler sa participation aux Apprentis aventuriers 5 pour une raison tragique.

Mais retournement de situation, d'après Aqababe, le couple se serait donné une nouvelle chance ! En story, le blogueur a affirmé que Beverly et son ex ont été aperçus ensemble. "Aperçus au VnB à Narbonne aujourd'hui, Beverly et Noah ensemble. Il semblerait que le couple soit de retour !", a-t-il écrit.