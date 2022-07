Avengers Endgame : un personnage culte de Marvel se cache dans le film et personne ne l'avait vu

Depuis sa sortie au cinéma en 2019, vous connaissez le film Avengers : Endgame par coeur ? Vous avez vu ce crossover ultime plus d'une dizaine de fois ? Vous criez "Avengers, rassemblement" au moins une fois par jour ? Promis, vous pouvez répondre "oui, oui, oui", on ne vous jugera pas (ou juste un peu). Par contre, on est presque certains d'une chose : vous mentez (sans le savoir) à la première question.

Un caméo furtif d'un héros de Marvel dans Endgame

En effet, Anthony et Joe Russo - les réalisateurs de ce film emblématique du MCU, ont profité de la bataille finale qui oppose TOUS les héros à Thanos et ses sbires pour mettre en scène un caméo aussi génial que furtif. Oui, l'un des personnages les plus cultes et mal-aimés de Marvel a tenté de se racheter une image auprès des fans en participant à son tour au sauvetage de ce monde aux côtés de Captain America, Thor, Ant-Man & cie.

De qui s'agit-il ? Comme l'ont remarqué nos collègues d'Allociné, on veut tout simplement parler... d'Howard the Duck (ou Howard le Canard en VF). Oui, vous pouvez le découvrir ci-dessous, ce personnage improbable était présent derrière Hope aka The Wasp (Evangeline Lily), prêt à en découdre avec la racaille de l'espace !