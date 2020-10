Aubin (Koh Lanta 2020, les 4 terres) fiancé : voici la bague et un début de date pour le mariage

Le mariage "repoussé d'un an et demi"

Ce vendredi 2 octobre 2020, Aubin a été éliminé de Koh Lanta, les 4 terres, mais avant de partir, il a fait une touchante révélation à Denis Brogniart et aux candidats : il a demandé sa copine Elea en fiançailles avant d'intégrer l'aventure. Si vous vous posez la question, non le candidat et sa petite amie ne se sont toujours pas mariés depuis la fin du tournage : l'événement a dû être repoussé pour en partie des raisons financières.

"On a repoussé d'un an et demi. D'autant plus que je pensais revenir avec les 100 000 euros et donc du coup, il a fallu trouver un autre moyen de financement. Pour l'instant, il n'y a pas d''All Stars' de prévu, du coup on a repoussé (rires)", a confié Aubin, en couple avec Elea depuis 5 ans, à Non Stop People.

La petite amie d'Aubin dévoile sa bague de fiançailles"

En attendant le Jour J, la future mariée a dévoilé sa sublime bague de fiançailles sur Instagram tout en donnant une petite info sur la date du mariage : "Rendez-vous en 2022". Aubin et Elea, parents d'un petit garçon, ont donc encore le temps de préparer la cérémonie. Quels candidats de Koh Lanta 2020 seront invités ? Surprise, surprise...