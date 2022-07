Arthur, Malédiction : le top des films de maison hantée

Oubliez le film d'aventures fantastique familial de Luc Besson, Arthur, Malédiction est interdit aux moins de 12 ans et n'a qu'un objectif : vous terrifier ! Direction la fameuse maison qui a servi dans la trilogie de Luc Besson désormais devenue... hantée !

L'histoire d'Arthur, Malédiction : Alex est un fan des films Arthur et les Minimoys depuis qu'il est enfant. Pour son anniversaire, ses meilleurs amis lui font la surprise de l'emmener dans la maison abandonnée où le film a été tourné. Aucun d'eux ne se doute alors qu'ils se dirigent vers un piège machiavélique et mortel. Ce qui était autrefois un rêve d'enfant va bientôt se transformer en véritable cauchemar...

Voici d'autres films de maison hantée que l'on vous conseille.

Deep House, une maison hantée sous l'eau

Sous l'eau personne ne vous entendra crier. L'originalité de The Deep House d'Alexandre Bustillo et Julien Maury (A l'intérieur) est d'envoyer un jeune couple spécialisé dans l'urbex (exploration urbaine) explorer une maison réputée hantée qui a été ensevelie sous un lac artificiel. Flippant !

Beetlejuice, une maison hantée qui chante avec des montres rigolos

Ce film culte de Tim Burton voit Winona Ryder (Stranger Things) adolescente en contact avec des fantômes pas comme les autres. C'est délirant, drôle et musical !

Conjuring, les enquêtes de Ed et Lorraine Warren

Impossible de ne pas citer la saga Conjuring quand on évoque des lieux hantés. D'autant plus que dans la réalité, la maison d'Ed et Lorraine Warren située à Monroe dans le Connecticut est censée être un des lieux les plus hantés des Etats-Unis avec son musée occulte, qui, selon la famille, héberge plusieurs artefacts maudits ou possédés que le couple a rassemblés au cours de sa carrière.

Les Autres, Nicole Kidman dans une maison flippante

Une mère et ses deux enfants vivent reclus dans un manoir hanté sur l'île de Jersey, en 1945. Grace est persuadée que la lumière du jour est aussi nocive que l'acide pour ses chérubins...

Poltergeist, quand les jouets prennent vie

Produit par Steven Spielberg et réalisé par Tobe Hooper (Massacre à la tronçonneuse), Poltergeist suit l'heureuse famille Freeling qui mène une vie tranquille dans la petite ville de Cuesta Verde. Cependant, leur maison devient le théâtre d'étranges phénomènes quand des objets commencent à se déplacer et que le sol se met à trembler. Une nuit, la petite Carol Anne disparaît et se met à communiquer avec ses parents à travers la télévision. Les Freeling font alors appel à un parapsychologue.

Shining, l'hôtel hanté de Stephen King

L'Overlook Hotel aura terrifié plusieurs générations de fans de Stephen King avec ses jumelles démoniaques et un Jack Nicholson possédé et meurtrier.

Publi-communiqué.