American Horror Story saison 10 : Ryan Murphy annonce le retour de Rubber Man (l'Homme en latex)

Grande nouvelle pour les fans d'American Horror Story : Ryan Murphy a annoncé ce dimanche 26 avril 2020 le retour d'un personnage flippant de la série : Rubber Man (l'Homme en latex en français). Il a en effet posté une photo Instagram et un simple "Prochainement" en légende. Rubber Man est apparu pour la toute première fois dans la première saison, où il a été incarné par plusieurs acteurs dont Zachary Quinto, Dylan McDermott et Evan Peters. Le costume de BDSM a été acheté par Chad Warwick (Zachary Quinto), le propriétaire de la Murder House, pour son petit ami Patrick, avant d'être utilisé par par Ben Harmon (Dylan McDermott) et Tate Langdon (Evan Peters), qui a violé Vivien (Vonnie Britton) en se faisant passer pour son mari. Il a également fait une apparition dans la saison 8 Apocalypse où il est porté par Cody Fern, qui incarne Michael Langdon.

Rubber Man (l'Homme en latex) de retour dans la saison 10 d'AHS

A en croire le co-créateur de la série d'horreur, il fera donc son retour dans la prochaine saison, mais porté par qui ? De quoi laisser planer encore plus le doute sur le thème de celle-ci... Alors que Ryan Murphy dévoilait un poster montrant des mains tentant de s'accrocher à un rivage, nombreux ont pensé que cette saison s'intéressera aux légendes urbaines. Va-t-elle parler de morts vivants ? De monstres marins ? Pour l'instant, la seule information sûre concerne le casting : Sarah Paulson et Evan Peters seront de retour, aux côtés de Billie Lourd, Lily Rabe, Leslie Grossman, Kathy Bates, Angelica Ross, Finn Wittrock ou encore Adina Porter. De nouveaux acteurs comme Macaulay Culkin rejoignent la série.